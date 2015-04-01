Освобождение заложников на Донбассе должно пройти по формуле "всех на всех" - Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, бывший президент Украины Леонид Кучма во время очередной видеоконференции Трехсторонней контактной группы напомнил всем сторонам, что освобождение заложников должно произойти по формуле "всех на всех".

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе продолжает свою работу.

В частности, Олифер сообщает, что "сегодня, во время общения по скайпу с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, участники встречи слушали доклады украинских и российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации".

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По ее словам, Кучма обратил внимание собеседников на исключительную важность неотложного обеспечения режима полного прекращения огня и отвода тяжелых видов вооружения под наблюдением ОБСЕ. "Сегодня выполнение этих задач стоит на первом месте. Необходимо сделать все, чтобы представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ смогли полностью и беспрепятственно выполнить свою работу", - сказал Кучма во время видеоконференции.

Трехсторонняя контактная группа продолжает свою работуСегодня, во время общения по скайпу с представителями отдельных ... Posted by Dariia Olifer on 1 квітня 2015 р.

Также, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе "обратил особое внимание представителей так называемых «ДНР» и «ЛНР» на необходимость как можно скорее освободить заложников и незаконно задержанных лиц. Это должно произойти в соответствии с формулой «всех на всех», как это и предусмотрено Минским протоколом".

"Я также прошу разблокировать доставку международной и украинской гуманитарной помощи для пострадавших районов Донбасса", - подчеркнул Кучма.