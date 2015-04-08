Боевики приводят отряды в полную боевую готовность и распространяют слухи о наступлении

Боевики террористической организации "ДНР" приводят свои отряды в полную боевую готовность и распространяют слухи о наступлении на контролируемые Украиной территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики "ДНР" едва не расстреляли миссию ОБСЕ возле Мариуполя

"По данным разведки, руководители бандформирования "ДНР" приводят свои отряды в полную боевую готовность, призывая вернуться боевиков, которые находятся в отпусках на лечении в Крыму, на территории Российской Федерации, а также в других местах", - подчеркнул Лысенко.

Также, по его словам, "противник активно распространяет слухи о начале активных боевых действий и наступления на контролируемые Украиной территории, заранее обвиняя в срыве перемирия силы антитеррористической операции".