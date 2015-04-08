За сутки погибли двое украинских военных, еще четверо ранены - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения", - отметил Лысенко.

Напомним, вчера, 7 апреля, УНИАН сообщал, что в результате неосторожного обращения с гранатой двое военных погибли, один ранен.