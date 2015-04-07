Вследствие неосторожного обращения с гранатой двое военных погибли, один ранен

Об этом сообщает председатель Луганского военно-гражданской администрации Геннадий Москаль на своем сайте.

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"В поселке Боровское вблизи Северодонецка в месте дислокации воинского подразделения из-за неосторожного обращения взорвалась наступательная граната «Ф-1». Один боец (36-летний житель Львовщины) погиб на месте, еще двое (29-летний житель Ровенской и 55-летний - Львовской областей) получили осколочные ранения и госпитализированы", - сказано в сообщении Москаля.

Также сообщается, что боевики вновь усиливают огневую агрессию против контролируемой Украиной территории области. За минувшие сутки боестолкновения зафиксированы в нескольких точках области. Между опорными пунктами украинских силовиков на окраине Крымского и боевиками из Сокольников неоднократно возникали перестрелки с использованием автоматического оружия и гранатометов.

После 17.00 позиции украинских военных вблизи моста через реку Северский Донец в Трехизбенке были обстреляны из автоматов и гранатометов с берега, контролируемого так называемой «ЛНР». Аналогичный обстрел был осуществлен и в Станице Луганской. Никто из мирных жителей в результате боевых столкновений не пострадал, разрушений инфраструктуры не было.

Ранее УНИАН сообщал, что в Полтаве в квартире взорвалась граната, в результате чего были ранены двое братьев, одному из них оторвало кисть руки.