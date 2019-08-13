За прошедшие сутки оккупанты 10 раз обстреляли позиции ООС, есть раненый

От начала текущих суток боевики три раза нарушили режим прекращения огня.

За прошедшие сутки, 12 августа, вооруженные боевики десять раз нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Пищевик, Широкино, Новотроицкое, Павлополь, Талаковка, Пески, Гнутово, Зайцево, Майорск.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

От начала текущих суток оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Талаковки, Водяного и Гнутово.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.