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За прошедшие сутки оккупанты 10 раз обстреляли позиции ООС, есть раненый

07:26, 13 августа 2019
Война
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Боевики 10 раз обстреляли позиции ООС / фото Министерство обороны Украины

Враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

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Обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Пищевик, Широкино, Новотроицкое, Павлополь, Талаковка, Пески, Гнутово, Зайцево, Майорск.

В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

От начала текущих суток оккупанты три раза нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Талаковки, Водяного и Гнутово.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 00:01 21 июля установлен "режим тишины". В штабе ООС подчеркнули, что подразделения Объединенных сил будут "адекватно отвечать" на вражеские обстрелы в случае нарушения оккупантами режима прекращения огня.

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Теги: #война на Донбассе#обстрелы боевиков