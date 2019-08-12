Оккупанты вчера били на всех направлениях: один военный ранен

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.

11 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, враг обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов: вблизи Старогнатовки – из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новотроицкого – из крупнокалиберного пулемета; в районе Павлополя – с применением гранатометов различных систем; неподалеку Гнутово – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наши позиции были обстреляны 3 раза: возле Крымского – из стрелкового оружия; вблизи Майорска – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Золотого-4 – из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. С начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.