Сегодня боевики на Донбассе четыре раза нарушили перемирие

О потерях не сообщается.

С начала сегодняшних суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Объединенных сил.

"Враг обстреливал позиции наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Старогнатовки с направления Новоласпа - из ручного противотанкового гранатомета, недалеко от Водяного с направления Пикуз - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, в районе Новотроицкого с направления Докучаевска - из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил из стрелкового оружия в районе Крымского с направления Сокольников.

О потерях среди украинских военных не сообщается.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено "хлебное" перемирие.