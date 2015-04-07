За неделю для армии восстановили более 250 единиц вооружения и военной техники

В течение последней недели восстановлено 257 единиц вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

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«Ремонтные подразделения Вооруженных сил Украины и предприятия оборонно-промышленного комплекса постоянно проводят ремонт и модернизацию имеющихся образцов вооружения и военной техники для нужд нашей армии. Только за последнюю неделю силами и средствами Вооруженных сил Украины восстановлено 257 единиц вооружения и военной техники, в том числе 45 единиц бронетанкового вооружения и техники и 212 единиц военной автомобильной техники», - сообщили в ведомстве.

Таким образом, всего с начала проведения АТО для ВСУ восстановлено и отремонтировано более 22 тыс. единиц вооружения и военной техники. Среди них - более 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, около 4,5 тыс. единиц бронетанкового вооружения и техники, свыше 15,5 тыс. автомобильной техники и 1,5 тыс. единиц техники родов войск и служб. Также восстановлено и отремонтировано более 200 единиц техники Воздушных сил, из них 72 самолета и 42 вертолета.