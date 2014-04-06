Минобороны выводит из резерва 900 единиц военной техники

"Личный состав одной из баз резерва автомобильной техники и Вооружения Вооруженных Сил Украины проводит плановые мероприятия по снятию с длительного хранения автомобильной техники путем расконсервации, опробованием запусков двигателей, проверкой работы всех систем вооружения и агрегатов и осуществляет контрольный пробег на расстояние до 25 километров", - говорится в сообщении пресс-службе Минобороны.Читайте такжеИз Крыма вывели уже более 900 военных и работников ВСУ

Подготовлены к обеспечению выполнения заданий по назначению и боевого применения БМП, гусеничные тягачи, тяжеловозные седельные тягачи и полуприцепы, передвижные мастерские по ремонту автомобильной техники, средства эвакуации, средства для перевозки личного состава и подвоза материальных ресурсов поставляются в воинские части и подразделения Вооруженных Сил Украины установленным порядком.