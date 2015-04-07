Патриарх Филарет призывает к Пасхальному миру на Донбассе

Как сказано в переданном агентству УНИАН обращении, патриарх призывает «российские военные чины и других должностных лиц, от которых зависит сейчас ситуация на оккупированной части Донбасса, а также действующие там пророссийские вооруженные отряды, на время Страстной и Пасхальной недель остановить все военные действия».

Также предстоятель УПЦ КП призывает к перемирию и украинское военное руководство АТО - в той мере, в какой это зависит от него.

Читайте такжеПапа Франциск на Пасху помолился за мир в Украине

Патриарх Филарет просит всех, кто вовлечен в военные действия, в эти святые для православных христиан дни установить тишину, не вести обстрелов и наступательных действий, дать возможность мирным жителям Донбасса, особенно тем, кто остается в прифронтовой полосе, встретить Пасху достойно и без страха.

Отдельно он обращается к российскому руководству: «Бог знает ваши сердца и ваши внутренние намерения. Именно от вас в первую очередь зависит, встретит Донбасс светлое Христово Воскресение в тишине, без обстрелов и смертей. Вы можете что угодно говорить публично, но Бог знает правду и спросит с каждого лично: что ты сделал для того, чтобы хотя бы в великий праздник Пасхи на Донбассе не лилась кровь? Поэтому призываю сделать все, от вас зависящее, чтобы хотя бы во время Пасхи на Донбассе воцарилась мирная тишина».

«Обращаюсь также и к вооруженным сторонникам России: вы знаете, что каждый день ваша жизнь может завершиться. Поэтому пока есть возможность - сделайте это доброе дело, остановите обстрелы. Потому что когда рано или поздно предстанете на Суд Божий, то поймете, что каждое доброе дело драгоценнее, чем все земные богатства», - отметил глава УПЦ КП.

Патриарх Филарет выразил надежду, что призыв к Пасхальному миру на Донбассе поддержат и главы других христианских церквей, как в Украине, так и в России.

Ранее УНИАН сообщал, что патриарху Филарету сделали операцию на сердце.