Хотел оформить паспорт: на Донетчине СБУ задержала боевика

Злоумышленник «служил» автоматчиком в составе 5-й омбр «ДНР», бандформировании «Пятнашка» и в так называемом казачьем 11-м батальоне «ЛНР».

Служба безопасности Украины задержала автоматчика из бандформирований «ДНР» и «ЛНР», который прибыл на подконтрольную Украине территорию для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Как сообщает СБУ в Facebook, сотрудники, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали в Донецкой области участника пророссийских незаконных вооруженных формирований.

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«Оперативники спецслужбы установили, что в 2015 году житель Краматорска вступил в ряды террористической организации «ДНР». Злоумышленник «служил» автоматчиком в составе 5-й омбр «ДНР», бандформировании «Пятнашка» и в так называемом казачьем 11-м батальоне «ЛНР». Также боевик собирал информацию о численности, дислокации и маршрутах передвижения украинских военных», - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что злоумышленника задержали во время его пребывания у родственников на подконтрольной украинской власти территории, куда он прибыл для оформления внутреннего и заграничного паспортов.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, представители боевиков "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева, которые также представляют эту структуру на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения в Станице Луганской и устроили скандал с председателем Станично-Луганской РГА Юрием Золкиным.