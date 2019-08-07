«Станица и Счастье – наши»: представители «ЛНР» пересекли линию разграничения и устроили скандал (видео)

Переговорщиков "ЛНР" на украинской территории встретил глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин.

Представители боевиков "ЛНР" Владислав Дейнего и Ольга Копцева, которые также представляют эту структуру на переговорах в Минске, пересекли линию разграничения в Станице Луганской и устроили скандал с председателем Станично-Луганской РГА Юрием Золкиным.

Читайте такжеБоевики не пускают украинских саперов на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской (видео)

Видео инцидента обнародовал «5 канал». На нем Дейнего и Копцева в хамской манере разговаривают с украинским чиновником, и заявляют, что вовсе не обязаны держаться территории, очерченной линией разграничения.

"Согласно Минскими договоренностям, Станица и Счастье - наши", – заявил Дейнего.

Золкин, в свою очередь, напомнил ему, линия разграничения по соглашениям проходит по середине реки Северский Донец.

Чиновник пытался установить цель неожиданного появления переговорщиков «ЛНР» на подконтрольной территории, однако Дейнего и Копцева настаивали, что у него «нет полномочий». В то же время, интересовались у него, «не забыл ли он русский язык».

Копцева также заявила журналистам, которые снимали разговор, что боевики используют в переговорах в Минске "тот фрагмент видео, которое вы выложите в украинский паблик".

«Если сейчас выйдет видео на украинских сайтах, где вы сфабрикуете какое-нибудь провокационное заявление, то ваше видео будет представлено в Минске на переговорах», – заявила она.

В конце концов Копцева начала требовать, чтобы журналисты "развернули камеры на 180 градусов, быстро!" и толкнула оператора.

Раньше возле моста в Станице Луганской на Донбассе произошел спор между украинским переселенцем и журналистами росТВ. Видео инцидента попало в сеть.