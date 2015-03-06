Боевики говорят, что держат в донецком аэропорту 100 пленных военных - ОБСЕ

19:20, 06 марта 2015
Война
3496 0

Боевики «ДНР» на территории донецкого аэропорта удерживают 100 пленных украинских военных. Об этом сами боевики заявили представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

REUTERS

Наблюдатели ОБСЕ в своем отчете сообщили, что, находясь на территории донецкого аэропорта, увидели 12 человек, сообщает Громадське.

По данным представителя «ДНР», это - украинские военные, которых было взято в плен после перехода аэропорта под контроль боевиков, говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Читайте такжеВ Донецком аэропорту обнаружены еще несколько тел - ОБСЕ

Наблюдатели также сообщили, что увидели в аэропорту тела трех погибших украинских военных и одно неопознанным тело.

«Представитель «ДНР» сказал, что под завалами аэропорта есть еще 20 тел эксгумация которых осложняется вопросами безопасности и нехваткой необходимого оборудования», - отметили наблюдатели в отчете.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter