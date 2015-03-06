Боевики говорят, что держат в донецком аэропорту 100 пленных военных - ОБСЕ
19:20, 06 марта 2015Война
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Боевики «ДНР» на территории донецкого аэропорта удерживают 100 пленных украинских военных. Об этом сами боевики заявили представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
REUTERS
Наблюдатели ОБСЕ в своем отчете сообщили, что, находясь на территории донецкого аэропорта, увидели 12 человек, сообщает Громадське.
По данным представителя «ДНР», это - украинские военные, которых было взято в плен после перехода аэропорта под контроль боевиков, говорится в отчете СММ ОБСЕ.
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Наблюдатели также сообщили, что увидели в аэропорту тела трех погибших украинских военных и одно неопознанным тело.
«Представитель «ДНР» сказал, что под завалами аэропорта есть еще 20 тел эксгумация которых осложняется вопросами безопасности и нехваткой необходимого оборудования», - отметили наблюдатели в отчете.
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