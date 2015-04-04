«Власти ЛНР» принудительно регистрируют мужчин для участия в военных действиях - штаб
15:50, 04 апреля 2015Война
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По замыслу боевиков, в случае необходимости зарегистрированные будут принудительно привлечены к военным действиям на стороне незаконных вооруженных формирований
REUTERS
Оккупационная администрация так называемой «ЛНР» проводит принудительную регистрацию мужчин для дальнейшего участия в военных действиях на стороне террористов
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге в Киеве спикер АТО Андрей Лысенко.
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«По данным разведки, на территории, которая контролируется бандформированием «ЛНР», оккупационная администрация проводит принудительную регистрацию мужчин, которые имеют работу. По замыслу боевиков, в случае необходимости зарегистрированные будут принудительно привлечены к военным действиям на стороне незаконных вооруженных формирований», - сказал он.
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