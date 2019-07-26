Береговая охрана ФСБ РФ устраивает провокации в Азовском море - штаб ООС

Один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты освещает катера Морской охраны Госпогранслужбы лучом зеленого цвета.

В водах Азовского моря зафиксировано провокационные действия со стороны корабля Береговой охраны ФСБ РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Facebook.

«В течение двух суток, примерно в одинаковые временные периоды, после 21.00, в Мариупольском районе Азовского моря тактические группы катеров Мариупольского отряда морской охраны из состава Объединенных сил наблюдают необычное явление. С направления, где распознан один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ, который держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты, происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что такие «сеансы освещения» продолжаются по нескольку минут, вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча не зафиксировано.

«Однако, принимая во внимание, что подобные явления имели место на линии разграничения на суше, приняты соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала», - добавили в штабе ООС.

О данном факте сообщено территориальным подразделениям военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.

Как сообщал УНИАН, 25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в конце ноября прошлого года.

24 июля, по информации украинских пограничников, в порт Измаил под флагом РФ вошел танкерNIKA SPIRIT, который по номеру ІМО - 8895528, по данным международной информационной системы EQUASIS, идентифицирован как танкер NEYMA, который был использован для перекрытия Керченского пролива. Следствие установило, что танкер NEYMA, с целью сокрытия причастности к незаконным действиям и акту агрессии, которые происходили 25 ноября 2018 года, российские владельцы переименовали в NIKA SPIRIT.