Ярош готов легализовать Добровольческий корпус как профессиональную штурмовую бригаду

"Правый сектор" не уйдет с передовой - это совместное решение руководства Добровольческого украинского корпуса и украинского Генштаба, передает ТСН.

Информацию подтвердил в Днепропетровске и лидер организации Дмитрий Ярош. Он заявил, что подразделения "Правого сектора" и в дальнейшем будут держать Артемовское направление, район Донецкого аэропорта, позиции возле Волновахи и Широкиного.

Также есть договоренность о легитимизации Добровольческого украинского корпуса, который ныне насчитывает уже около 10 тысяч бойцов.

Читайте также"Правый сектор" готов присоединиться к армии лишь как отдельное подразделение

"Правый сектор" долго отказывался перейти в подчинение командованию Вооруженных сил или Нацгвардии. Но теперь, допускает Ярош, из добровольческого корпуса могут сформировать отдельную бригаду украинского войска.

"Пока что оно на уровне обсуждения, но есть идея профессиональной подготовки штурмовой бригады, которая должна выполнять различные специфические функции. И мы бы готовы были сформировать бригаду, например, из четырех штурмовых батальонов и одного развед-диверсионного батальона", - сообщил народный депутат Украины Дмитрий Ярош.