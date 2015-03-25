В «Правом секторе» не считают возможным выполнение приказа о выходе из Мариуполя

Об этом он сказал в комментарии УНИАН, комментируя информацию о том, что якобы руководство сектора «М» дало приказ добровольческим батальонам уйти из зоны АТО и «Правому сектору» был отдан приказ оставить Мариуполь, в частности, Широкино.

Он отметил, что «все территории, которые мы отстаивали в течение долгого времени, и те, которые политы кровью украинцев, мы оставлять не будем, скорее всего».

Скоропадский добавил, что «Правый сектор» сотрудничал с Минобороны, СБУ. «Но выполнять такие вот приказы... Эта земля, там каждый сантиметр полит каплями крови. Выполнять такие приказы достаточно все же странно», - сказал он.

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Руководитель информцентра подчеркнул, что «Правому сектору» приказы может отдавать только его лидер Дмитрий Ярош. «У нас автономная структура. Мы действуем и с Нацгвардией, и с Министерством обороны, там, на войне, не в Генеральном штабе, не в Министерстве обороны, а там, где сидят на уровне майоров, подполковников. Мы с ними работаем, сотрудничаем, они нам помогают, мы им помогаем», - отметил Скоропадский.

Отвечая на уточнение, добровольческим батальонам отдавался приказ оставлять эту зону, он сказал: «Насколько я понимаю, такой приказ все же есть».

На вопрос, покинет ли территорию «Правый сектор», останется ли на ней, Скоропадский отметил, что их задача - не только освобождение восточных областей, но и освобождения Крыма. «Мы с самого начала говорили, что ни «минские договоренности», ни какие-то другие договоренности с Путиным, с Россией или с кем-то еще, не действуют. Потому что с Россией и Путиным договариваться нельзя», - сказал он.

Скоропадский сказал, что «Правый сектор» согласовывает свою деятельность с Минобороны, Генштабом и СБУ, но «какие откровенно предательские приказы мы выполнять не будем и не собираемся», - добавил он.