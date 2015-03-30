Инструкторы из Грузии и Израиля начали тренировку спецподразделений луганской милиции

Об этом в своем Facebook сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

"Полигон, где проводятся учения, находится далеко за пределами города. Первая группа бойцов под руководством инструктора - грузинского генерала Мамука, оттачивает тактику ведения боя в городских условиях. Все атрибуты для тренировки расставлены так, чтобы максимально усложнить выполнение поставленной задачи", - написала Погукай.

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По ее словам, милиционеры признаются, что уровня знаний, который они приобрели ранее в школах милиции в мирное время, в условиях войны не достаточно.