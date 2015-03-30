Инструкторы из Грузии и Израиля начали тренировку спецподразделений луганской милиции
Бойцы спецподразделений луганской милиции проходят тренировку под руководством инструкторов из Грузии и Израиля.
Об этом в своем Facebook сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД в Луганской области Татьяна Погукай.
"Полигон, где проводятся учения, находится далеко за пределами города. Первая группа бойцов под руководством инструктора - грузинского генерала Мамука, оттачивает тактику ведения боя в городских условиях. Все атрибуты для тренировки расставлены так, чтобы максимально усложнить выполнение поставленной задачи", - написала Погукай.
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По ее словам, милиционеры признаются, что уровня знаний, который они приобрели ранее в школах милиции в мирное время, в условиях войны не достаточно.
Інструктори Грузії та Ізраїлю проводять навчання з бійцями спецпідрозділів луганської міліціїПолігон, де проводяться навчання, знаходиться далеко за межами міста. Перша група бійців під керівництвом інструктора - грузинського генерала Мамука, відточує тактику ведення бою в міських умовах. Усі атрибути для тренування розставлені так, щоб максимально ускладнити виконання поставленого завдання.Міліціонери зізнаються, рівень знань, який вони придбали раніше в школах міліції в мирний час, в умовах війни не достатній. Але тоді ніхто і уявити собі не міг, що їм доведеться брати участь у бойових діях на передовій, відбивати атаки противника, вести боротьбу з диверсійними групами.Posted by Татьяна Погукай on 30 Март 2015 г.