Офицер Нацгвардии с российским паспортом собирал в штабе АТО секретную информацию – СБУ

В 2014 году мужчина, поддерживая идеологию так называемого «русского мира», выехал на временно аннексированный Крым и получил гражданство РФ.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подполковника Национальной Гвардии Украины, который имеет гражданство Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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В СБУ установили, что в 2014 году этот человек, поддерживая идеологию так называемого «русского мира», выехал на временно аннексированный украинский полуостров «в поисках лучшей доли». «Он получил паспорт гражданина РФ, водительское удостоверение, стал на воинский учет и в льготном порядке оформил российскую военную пенсию, поскольку в 1995 году в составе ВС страны-агрессора участвовал в боевых действиях в Чечне», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что в 2016 году подполковник устроился на воинскую службу в Главное управление Национальной гвардии при содействии бывшего руководства НГУ. «Он получил допуск к государственной тайне и инициативно обратился к командованию о направлении его в район проведения антитеррористической операции», - говорится в сообщении.

«Находясь в Штабе АТО, подполковник, нарушая установленные требования режима секретности, накапливал на личных флэш-носителях большой объем секретной информации относительно выполнения боевых задач подразделениями НГУ из состава сил антитеррористической операции», - отметили в СБУ.

Для предотвращения утечки и разглашения сведений, представляющих государственную тайну, сотрудники военной контрразведки спецслужбы изъяли из незаконного оборота обнаруженные носители информации. Подполковник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Полученные в отношении него материалы переданы в органы досудебного расследования.

Ранее сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины заявили о задержании агента российской военной разведки, работника одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром".