Украинские спецслужбы задержали "командира ПВО" боевиков, причастного к трагедии МН17 – расследование

Задержанный боевик Владимир Цемах может быть свидетелем по делу МН17.

Украинские спецслужбы в конце июня глубоко в тылу на территории неподконтрольного Украине Снежного Донецкой области задержали бывшего "командира ПВО" боевиков Владимира Цемаха. Заинтересовать украинских силовиков Цемах мог потому, что рядом с этим городом 17 июля 2014 года был сбит малайзийский "Боинг".

Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на дочь и адвоката задержанного.

Отмечается, что именно рядом со Снежным, где "служил" Цемах, 17 июля 2014 года был сбит Боинг Малазийских авиалиний.

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Дочь Цемаха и киевский адвокат Роман Гонтарев утверждают, что боевик был задержан в своей квартире в Снежном 27 июня, после чего неизвестным способом был переправлен через линию соприкосновения.

По словам адвоката, Шевченковский райсуд избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца. Задержанному было предъявлено обвинение по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины - "Создание террористической группы или террористической организации". Если вина Цемаха будет доказана, ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.

Собеседник ВВС, близкий к главарям так называемой «ДНР», рассказал, что операцию по задержанию Цемаха проводило подразделение сил специальных операций ВСУ.

25 июня в СБУ сообщили, что задержали боевика "ДНР", который до мая 2019 года находился в одном из артиллерийских подразделений.

На украинском сайте "Миротворец", где собираются личные данные на участников боевых действий со стороны "ДНР", о Цемахе сказано, что он "принимал активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года, возглавлял подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное"