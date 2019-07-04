Разумков надеется, что разведение войск распространится на всю линию разграничения на Донбассе
Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что разведение войск распространится на всю линию разграничения на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал журналистам в Киеве.
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"Да, не все гладко идет, и не так, как нам бы хотелось, но мы видим уже выполнение Минских договорённостей, чего не удалось никому другому – это разведение войск. Отошли наши войска, были отведены войска так называемых "ДНР" и "ЛНР", - заявил он.
"Я надеюсь, что этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения, и начнется реализация "Минска" в том формате, в котором он прописан, и таким образом мы сможем прийти к реальному миру на Донбассе", - добавил Разумков.
По его мнению, позиция президента Украины Владимира Зеленского о том, что на Донбассе "должны перестать стрелять и перестать гибнуть люди" – "на определенном старте".
Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.
1 октября 2016 года разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском.
Разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.
2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.