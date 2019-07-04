По мнению председателя партии «Слуга народа», таким образом можно будет добиться начала реализации Минских соглашений, что приведет к «реальному миру» на Донбассе.

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков надеется, что разведение войск распространится на всю линию разграничения на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Разумков сказал журналистам в Киеве.

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"Да, не все гладко идет, и не так, как нам бы хотелось, но мы видим уже выполнение Минских договорённостей, чего не удалось никому другому – это разведение войск. Отошли наши войска, были отведены войска так называемых "ДНР" и "ЛНР", - заявил он.

"Я надеюсь, что этот процесс будет дальше распространяться на всю линию разграничения, и начнется реализация "Минска" в том формате, в котором он прописан, и таким образом мы сможем прийти к реальному миру на Донбассе", - добавил Разумков.

По его мнению, позиция президента Украины Владимира Зеленского о том, что на Донбассе "должны перестать стрелять и перестать гибнуть люди" – "на определенном старте".

Как сообщал УНИАН, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября 2016 года разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября того же года - в Петровском.

Разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Разведение сил фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.