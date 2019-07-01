Зеленский: разведение сил в Станице Луганской стало первым шагом к прекращению огня (видео)

Он также отметил, что это произошло благодаря разблокированию Минского процесса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение сил и средств в Станице Луганской стало первым маленьким шагом на пути к устойчивому прекращению огня на Донбассе.

Об этом он заявил в опубликованном на Facebook видеообращении.

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"В Станице Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. И это зафиксировала и подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ. Я вас всех поздравляю, это первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения, который состоялся благодаря разблокированию Минского процесса", - сообщил украинский президент.

Он также отметил, что не обещает "уже завтра" установить мир и закончить войну, однако верит в то, что сейчас появилась "хрупкая надежда" на это.

"Я только хочу попросить вас всех не поддаваться на панику и провокации и дать возможность нашим воинам, армии и дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу. Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие, никакой зрады нет, победы, увы, пока тоже, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, 26 июня ВСУ и боевики "ЛНР" начали разведение сил и средств возле КПВВ Станица Луганская. Об этом разведении стороны договорились еще в 2016 году. Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали, что обе стороны конфликта отвели свои передовые позиции на определенное расстояние в сторону своего тыла и начали демонтаж собственных позиций.

По словам украинской власти, целью разведения сил станет ремонт моста через реку Северский Донец для улучшения условий прохождения КПВВ.