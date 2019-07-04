В МинВОТ рассказали, как живет Станица Луганская после отвода сил и средств

Украинская сторона уже демонтировала укрепления, а оккупанты – нет.

После отвода сил и средств ООС в районе Станицы Луганской поселок живет спокойной жизнью и попыток наступления со стороны оккупантов на этом участке не было.

Об этом в интервью изданию «Апостроф» заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

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Чиновник отметил, что силы ООС могут контролировать свою сторону, а относительно стороны противника – приходится полагаться исключительно на доклад Мониторинговой миссии ОБСЕ.

По его словам, украинская сторона уже демонтировали укрепления, а сторона противника – нет. «Но здесь есть большая разница. У нас все укрепления были сделаны из железобетонных конструкций – приехали краны, подняли и все вывезли. А у них стоят монолитные железобетонные сооружения, которые они заливали в течение этих лет. Поэтому там сейчас будет решаться вопрос, каким образом это демонтировать», – пояснил Тука.

По его мнению, отвод сил – это «без всякого сомнения положительное решение». «Это пилотный проект, на котором обе стороны будут отрабатывать дальнейшие действия для того, чтобы провести разведение войск по всей линии разграничения. Но у людей очень нервозное настроение, потому что все прекрасно помнят провокации 2016 года, когда боевики на спинах гражданского населения пересекли Северский Донец и обустроили блок-пост на берегу реки, которая контролируется украинской стороной. Поэтому сами жители все же опасаются», – добавил он.