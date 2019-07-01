"Не нужно никаких референдумов": Тука отреагировал на идею Богдана о языковом референдуме

При этом Тука считает, что данное высказывание соратника Владимира Зеленского не свидетельствует о желании команды президента реализовать план федерализации Украины.

Никто в Украине не мешает говорить на русском языке. Никаких референдумов по языковому вопросу на Донбассе проводить не нужно. Соответствующие предложения, способные трансформироваться в предложения о федерализации — угроза и стране и власти.

Об этом в комментарии InfoResist заявил замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука.

Таким образом он отреагировал на идею главы Офиса президента Андрея Богдана о плебисците.

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«Физически такую идею реализовать можно. С точки зрения техники никаких сложностей я не вижу. Нужна ли такая реализация для Украины, у меня есть большие сомнения. Я считаю, что не нужно. Потому что я выступаю за единственный государственный язык, украинский, а на бытовом уровне никто никому не мешает общаться на каком угодно языке», — сказал он.

При этом Тука считает, что данное высказывание соратника Владимира Зеленского не свидетельствует о желании команды президента реализовать план федерализации Украины.

«Я думаю, преждевременно такие заявления делать о том, куда нас кто ведет. Слишком мало времени прошло, если честно. Но я думаю, что если у кого-то возникнет где-то в подкорке головного мозга какая-то подобная идея, то эти люди должны понимать, что историю в стране делают не 70% пассивного большинства, а 10-15% активного меньшинства. Так вот это активное меньшинство вынесет этих инициаторов вперед ногами», — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Андрей Богдан допустил возможность предоставления русскому языку статуса официального на территории Донецкой и Луганской областей.