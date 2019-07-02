"Остался один каркас": появились фото уничтоженного санитарного авто сил ООС на Донбассе

Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер.

В понедельник, 1 июля, боевики атаковали медицинский «Хамер» 36-й бригады ВСУ во время эвакуации раненого бойца.

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В результате выстрела из «ПТРК» от автомобиля остался один каркас. Об этом сообщает источник InfoResist в зоне ООС.

Медики бригады выехали для эвакуации раненого бойца, которого подстрелил снайпер. За рулем автомобиля находился старший матрос Сергей Майборода. Он погиб на месте.

Сержант Ирина Шевченко получила взрывную травму и ожоги. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Медики два часа боролись за ее жизнь, но она не выжила.

Ранее сообщалось, что по факту обстрела боевиками санитарного автомобиля вблизи населенного пункта Водяное, в результате которого погиб водитель и медик, начато уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны.