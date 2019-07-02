Обстрел санитарного авто ОС: расследование начато по статье нарушение законов и обычаев войны

В результате обстрела погибли 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель.

По факту обстрела боевиками санитарного автомобиля вблизи населенного пункта Водяное, в результате которого погиб водитель и медик, начато уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Читайте такжеСитуацию с обстрелом боевиками санитарного авто рассмотрит ТКГ по Донбассу – Данилюк

В прокуратуре напомнили, что 1 июля, около 10:50, в результате обстрела боевиками «ДНР» окрестностей с. Водяное Волновахского района Донецкой области противотанковой управляемой ракетой расстрелян санитарный автомобиль Вооруженных Сил Украины. В результате обстрела погибли 48-летняя санинструктор и 47-летний старший водитель, а старшина получил огнестрельное ранение мягких тканей поясничной области.

По факту обстрела следователями Главного управления Службы Украины в Донецкой и Луганской областях, под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области, осуществляется досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 1 июля, около 10:50, во время выполнения военными медиками ООС задач по эвакуации раненого в районе населенного пункта Водяное оккупанты обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.