Генпрокуратура сообщила о новом подозрении главарю "ЛНР" Пасечнику

Главарю террористической организации «ЛНР» Леониду Пасечнику сообщено о новом подозрении.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«Сообщено о новом подозрении главарю террористической организации «ЛНР» Леониду Пасечнику в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, а также захвата государственной власти), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (руководство террористической организацией) УК Украины», - говорится в заметке.

По словам Сарган, следствием установлено, что 25 ноября 2017 года постановлением так называемого «народного совета Луганской народной республики» № 753 гражданин Украины Пасечник, на основании его добровольного согласия, назначен так называемым «исполняющим обязанности председателя Луганской народной республики», после чего он приступил к исполнению обязанностей.

«В сентябре-октябре 2018 года он подал в так называемую «центральную избирательную комиссии ЛНР» заявление о регистрации его кандидатуры на должность так называемого «председателя ЛНР». 1 октября 2018 года его заявление было удовлетворено и постановлением так называемой «центральной избирательной комиссии ЛНР» №46 он был зарегистрирован в качестве кандидата на пост главы террористической организации «ЛНР», - говорится в заметке.

Сарган добавила, что по результатам проведенных, вопреки действующему законодательству Украины, на отдельных территориях Луганской области, временно неподконтрольных украинской власти, 11 ноября 2018 года так называемых «очередных выборов» был избран так называемым «председателем» террористической организации «ЛНР».

«Находясь в должности главаря террористов, подозреваемый самостоятельно совершает действия и участвует в принятии коллегиальных решений, направленных на функционирование системы так называемых органов власти «ЛНР» и деятельности так называемой «народной милиции ЛНР», совершает действия в поддержку режима оккупации части Луганской области Российской федерацией, фактически возглавляет ее оккупационную администрацию, создает условия для функционирования вооруженных подразделений террористической организации «ЛНР», издает участникам террористической организации «ЛНР» приказы, распоряжения, дает поручения, в том числе, касающиеся осуществления вооруженного сопротивления задействованным в проведении операции Объединенных сил (ООС) военнослужащим Вооруженных Сил Украины и другим воинским подразделениям, принимает отчеты о выполнении тех или иных действий, применяет меры воздействия в отношении участников террористической организации за невыполнение приказов и поручений или нарушение установленных правил поведения участниками «ЛНР», подыскивает новых членов террористической организации и назначает их на ответственные руководящие должности, выполняет другие противоправные действия», - говорится в заметке.

Таким образом, подчеркнула Сарган, в период с 25 ноября 2017 года по настоящее время, «достоверно зная, что «ЛНР» действует вопреки Конституции Украины и нормативно-правовым актам Украины, указанное лицо умышленно, совершает действия, направленные на насильственную смену и свержение конституционного строя и захват государственной власти Украины, на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины и руководит террористической организацией «ЛНР».

Сарган напомнила, что в отношении Пасечника ранее было направлено обвинительное заключение в суд по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, которое в настоящее время рассматривается судом.