Американский генерал о войне на Донбассе: это не замороженный конфликт, как некоторые хотят думать

Россия не идет на обострение боевых действий, поскольку ее сдерживают санкции, считает американский эксперт.

На сегодня ситуация на Донбассе – это настоящий горячий конфликт с ежедневным обменом обстрелами, констатирует генерал армии США, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.

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В интервью «Новому времени» военный прокомментировал вопрос о том, какие дополнительные виды вооружений было бы полезно получить ВСУ, чтобы на равных противостоять агрессору. Эксперт отметил «достаточно хорошую» обеспеченность профессиональными кадрами и вооружение украинской армии.

В то же время, по его мнению, для украинской армии имело бы смысл «усилить защиту и методы сдерживания».

«Это ведь не замороженный конфликт, как в Грузии, как некоторые хотели бы думать. Это горячий конфликт, где обмен огневыми ударами — ежедневная рутина. Россия старается сохранять его на таком уровне и при этом не идти на обострение, поскольку санкции эффективно давят на нее», — оценил Петреус ситуацию на востоке Украины.

Дэвид Петреус возглавлял Центральное разведывательное управление США в 2011—2012 годах. До этого он руководил военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане. Сегодня он входит в число руководителей инвестиционного фонда KKR и является одним из ключевых аналитиков программ военной помощи США.

Генерал также поделился мнением о том, какие виды американских вооружений могли бы помочь Украине противостоять российской агрессии.