Американский генерал назвал виды вооружений США, которые помогли бы Украине отразить агрессию РФ

Украине следует делать запрос на высокоточные ракеты и радары, считает американский военный.

Генерал армии США, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус поделился мнением о том, какие виды американских вооружений могли бы помочь Украине противостоять российской агрессии.

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«Запрос должен быть сделан на высокоточные ракеты, сложные системы косвенного огня, контрбатарейные радары, радары защиты от российских ракет», - сказал Петреус в интервью изданию «Новое время», отвечая на вопрос о том, какие виды вооружений и военных технологий Украине стоит просить у США, исходя из оценки современного арсенала вооружений России.

В то же время, по мнению генерала, «важно помнить, что оружие эффективно, если оно находится в надежных и хорошо обученных руках». Следовательно, он настаивает на важности реформы персонала в ВСУ.

Петреус, при этом, высоко оценил «силу и решительность» украинских военных.

«Меня это не перестает удивлять. То, как украинская армия, которая не воевала десятки лет, настолько успешно последние пять лет противостоит весьма профессиональной и боевой армии русских. Я не ожидал такой смелости, храбрости и такой профессиональной работы», - подытожил генерал, который руководил военными операциями на Гаити, в Боснии, Ираке и Афганистане

Ранее американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер заявил, что Украина может начать закупать оружие и военную технику в Соединенных Штатов Америки.