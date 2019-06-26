В Станице Луганской состоялся первый этап отвода украинских подразделений

За отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил Александр Сирский.

Украинские военные отошли с одной из позиций перед контрольно-пропускным пунктом въезда-выезда "Станица Луганская".

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Сегодня в полдень украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ "Станица Луганская". Все происходило под наблюдением представителей ОБСЕ, находившихся по обе стороны", - говорится в сообщении.

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За отводом войск наблюдал лично командующий Объединенных сил Александр Сирский. По его словам, это первый этап отвода сторон от околиц Станицы.

По сигналу сигнальных ракет с украинской стороны и со стороны боевиков украинские военные покинули определенные ОБСЕ позиции. "Пока неизвестно, отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

В ООС на днях ждут приезда представителя украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы для того, чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные Минскими договоренностями рубежи.