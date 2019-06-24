Воевал с 2015 года в "Айдаре": стало известно имя погибшего бойца из 24-й бригады
17:40, 24 июня 2019Война
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Погибшим оказался 30-летний военнослужащий с позывным "Жмурик".
Военнослужащий подорвался на противопехотной мине / фото УНИАН
В субботу, 22 июня, в районе проведения ООС на противопехотной мине подорвался Анатолий Ярославович Сорочинский из Львова.
Об этом Львовскому порталу сообщили в Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий.
В сообщении сказано, что 30-летний военнослужащий с позывным «Жмурик» проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде им. короля Данила, на войну ушел еще в 2015 году добровольцем в составе «Айдара».
Фото: Львовский портал
Как сообщал УНИАН, на восточном фронте специальная группа поисковиков нашла тело пропавшего накануне военного. Во время боевого задания он подорвался на противопехотной мине.
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