Воевал с 2015 года в "Айдаре": стало известно имя погибшего бойца из 24-й бригады

Погибшим оказался 30-летний военнослужащий с позывным "Жмурик".

В субботу, 22 июня, в районе проведения ООС на противопехотной мине подорвался Анатолий Ярославович Сорочинский из Львова.

Об этом Львовскому порталу сообщили в Львовском центре предоставления услуг участникам боевых действий.

В сообщении сказано, что 30-летний военнослужащий с позывным «Жмурик» проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде им. короля Данила, на войну ушел еще в 2015 году добровольцем в составе «Айдара».

Как сообщал УНИАН, на восточном фронте специальная группа поисковиков нашла тело пропавшего накануне военного. Во время боевого задания он подорвался на противопехотной мине.