На Донбассе нашли тело пропавшего военного (видео)

Имя погибшего бойца пока не разглашают.

На восточном фронте специальная группа исследователей нашла тело пропавшего накануне военного. Во время боевого задания он подорвался на противопихотной мине.

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Произошло это между Марьинкой и оккупированным Донецком. Имя бойца пока не разглашают, говорится в сюжете ТСН.

Тем временем за последние сутки на передовой ранения получили трое военных. По данным штаба ООС, боевики обстреливали украинские позиции вдоль всей линии разграничения - били преимущественно из гранатометов и пулеметов.

Как сообщало Минобороны, российско-оккупационные войска совершили огневой налет на позиции ВСУ в районе Авдеевки, потратив 20 мин 120-го калибра.