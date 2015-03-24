В Нацгвардии отчитались о потерях за время АТО: 136 военных погибли, 48 – пропали без вести

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель командующего Нацгвардии Ярослав Сподар на брифинге в Киеве.

«За период проведения АТО безвозвратные потери на сегодня Нацгвардии составляют 136 человек, 48 человек мы считаем пропавшими без вести, 20 человек, по нашим данным, находятся в плену»,- сказал он.

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Как отметил Сподар, Нацгвардия сотрудничает с межведомственной комиссией при СБУ относительно освобождения пленных.

Ранее сообщалось, что с начала проведения АТО и по состоянию на 1 февраля 2015 года на Донбассе погибли 1750 украинских военных. Ранее приводились данные, что только под Иловайском погибли 360 военных, а во время выхода из Дебальцево погибли 19 военных.