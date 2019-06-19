Катастрофа MH17: прокуратура Нидерландов собирается предъявить обвинения трем россиянам и украинцу - СМИ

Это экс-главарь боевиков Игорь Гиркин (Стрелков), россияне Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Прокуратура Нидерландов собирается предъявить обвинения трем россиянам и одному украинцу по делу о крушении самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году.

Об этом со ссылкой на источники сообщает RTL News. Согласно информации, в катастрофе самолета подозревают экс-главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова), россиян Сергея Дубинского и Олега Пулатова, а также украинца Леонида Харченко.

По данным международной группы по расследованию катастрофы (JIT), все четверо подозреваемых находились в тесном контакте с Москвой.

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Как сообщал УНИАН, ранее расследователи Bellingcat опубликовали расширенный список причастных к крушению "Боинга".

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

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25 мая 2018 года стало известно, что правительство Нидерландов начало предпринимать шаги для привлечения России к ответственности за сбитие рейса MH17. Австралия заявила, что будет добиваться от России выплаты компенсаций семьям жертв рейса MH17.

Сегодня, 19 июня, международная совместная следственная группа, объявит первые четыре фамилии подозреваемых в причастности к трагедии. Служба безопасности Украины сегодня же обнародует подозрения этим людям.