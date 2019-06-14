СБУ назвала имена российских военных, сбивших самолет Ил-76 под Луганском в 2014 году

СБУ заявляет, что делает все возможное, чтобы виновных в трагедии привлечь к ответственности.

В Службе безопасности Украины назвали имена российских военных, совершивших сбивание военно-транспортного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году, в результате чего погибли девять членов экипажа и 40 десантников.

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, спецслужба установила причастность Кремля к сбиванию украинского военно-транспортного самолета Ил-76.

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В СБУ напомнили, что сегодня исполняется пятая годовщина как в небе над Луганском сотрудники российской военной разведки (ГРУ) сбили военно-транспортный самолет Министерства обороны Ил-76. В той страшной катастрофе погибли 49 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

«Служба безопасности имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как «частная военная компания «Вагнера», - подчеркивается в сообщении.

В этой связи сказано, что следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный на Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части территории суверенной страны. Более того, исполнители убийства украинских воинов - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралёв и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены президентом РФ Владимиром Путиным официальными государственными наградами «Орденами Мужества».

В СБУ напомнили, что 7 октября 2017 года председатель Службы безопасности Василий Грицак сообщил, что следователи выписали уведомление о подозрении руководителю «ЧВК «Вагнера» Дмитрию Уткину.

«Несмотря на то, что российские военные преступники постоянно находятся либо на территории страны-агрессора, либо в составе тайных контингентов сухопутных подразделений военной разведки РФ в Сирии и странах Африки, Служба безопасности делает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности», - заявили в СБУ.

Как сообщал УНИАН, военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит боевиками под Луганском в ночь на 14 июля 2014 года при заходе на посадку. Тогда в аэропорту Луганска в окружении были десантники 80 ДШБ. Ил-76 должен был доставить боеприпасы, технику и личный состав. На борту самолета находилось девять членов экипажа и 40 десантников. Все они погибли.