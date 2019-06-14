Украина чтит память погибших в катастрофе Ил-76 под Луганском (видео)

Сегодня - 5 годовщина трагедии.

Ровно 5 лет назад военный самолет Ил-76 заходил на посадку на аэродром, когда его подбили боевики террористической "ЛНР".

Погибли все находившиеся на борту - сорок десантников и девять членов экипажа. Виновным в трагедии суд признал генерала Виктора Назарова, который на тот момент руководил оперативным штабом АТО. Именно он разрешил полет, хотя и знал о возможном теракте, говорится в сюжете ТСН.

Военному присудили семь лет тюрьмы, но он обжалует приговор, поскольку не признает вину. Память погибших военных сегодня чествуют в столице, а также в родных для них городах - Днепре, Кривом Роге и Мелитополе.

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Напомним, ночью 14 июня 2014 года самолет с военными заходил на посадку на аэродром Луганска. Боевики сбили его из ПЗРК "Игла". Не спасся никто - девять членов экипажа и сорок военнослужащих погибли. Как стало известно после трагедии, у руководителей операции было немало данных о засаде, однако военным все равно дали приказ лететь.

27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области признал виновным в трагедии самолета Ил-76 генерала Виктора Назарова и приговорил к семи годам лишения свободы. Генерал Назаров, который в то время руководил штабом АТО, о засаде знал, утверждают в военной прокуратуре. Такие же показания звучали и в суде. Обвинение требовало для подсудимого восемь лет заключения.

Виновным в катастрофе самолета Ил-76 также признали экс-главаря боевиков "ЛНР" Игоря Плотницкого и еще двух главарей. Их действия квалифицированы как террористический акт. СБУ обнародовала фрагменты разговоров главаря "ЛНР" Игоря Плотницкого с его сторонниками, на которых они говорят о сбитом самолете Вооруженных сил Украины ИЛ-76.