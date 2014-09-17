Апелляции на приговор обвиняемым в дезертирстве военным исчезли - адвокат

Об этом Радио Свобода сообщил журналист и юрист Василий Нагорный, занимающаяся защитой военнослужащих, которых после рапорта об отпуске через четыре месяца службы в зоне АТО Сватовский суд Луганской области отправил в СИЗО как дезертиров.

«Вчера с помощью Высшего специализированного суда удалось выяснить, что эти апелляции исчезли где-то по дороге к Харьковского апелляционного суда. Это вопиющее нарушение прав лиц, взятых под стражу», - замечает юрист.

Читайте такжеВоенных 51-й бригады, которые перешли границу России, вернули в Украину. Их подозревают в дезертирствеВчера городской голова Владимир-Волынского Петр Саганюк и экс-командир 51-й бригады Владимир Яцкив, смещенный с должности после трагедии под Волновахой, сообщили на пресс-конференции о том, что 51-й бригады больше не существует.

Как утверждает экс-командир 51-й бригады, к концу ноября ее переформатируют в военное соединение №14, которое будет дичлоцироваться во Владимире-Волынском. Какие правовые последствия это будет иметь для военнослужащих - чиновники из Минобороны обещают объяснить впоследствии.

По словам Саганюка и Яцкива, волынским бойцам давали сверхтяжелые задачи и сознательно посылали «закрывать собой дыры».

Часть бойцов 51-й ОМБ до сих пор судят в Запорожье.