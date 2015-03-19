Житель Новоазовска поблагодарил россиян за перспективу голода

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на видеозапись выступления.

Пожилой новоазовец, обращаясь к "уважаемому Олегу Валерьевичу" сообщил, что "ДНР" на народную республику "не тянет". Захарченко, по его словам, назначает людей, которые не нравятся местным жителям, мнение народа никого не интересует.

"Мы хотим брать Мариуполь, нужно брать, но дай бог, чтоб не взяли - он будет голодным, как мы сейчас", - заявил новоазовец.

При этом мужчина сказал, что регулярно ездит за пенсией в Мариуполь, следовательно, видит, что на украинской территории не голодают.

Читайте такжеВ городах так называемой "ЛНР" фиксируют случаи голода - штаб АТОИ все же, несмотря на войну и все трудности, новоазовец благодарит россиян. "Спасибо россиянам, братьям нашим, но обстановка настолько тяжелая, что мы на грани голода", - заявляет пенсионер.

Также в его речи прозвучала дискриминация по географическому признаку - он обвинил жителей "западной Украины", которые в третьем или четвертом поколении живут в Новоазовске, в "фашизме"

Неделю назад главарь боевиков "ДНР" Захарченко назначил Моргуна главой Новоазовской райадминистрации. Некоторые бывшие руководители Новоазовска арестованы.