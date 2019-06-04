Похоронят в закрытом гробу: СМИ узнали подробности гибели украинского сапера на Донбассе

Родные не смогут в последний раз взглянуть на погибшего бойца.

В конце мая во время ожесточенного боя в районе Попасной пропал без вести сапер 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Борис Степанченко. Позже стало известно, что его больше нет в живых.

В тот день, 28 мая, Борис в составе группы саперов отправился на боевое задание в районе Попасной, пишет "Обозреватель".

"27-го прошла информация, что сепаратисты начали проявлять повышенную активность на нашем направлении. Хлопцы запустили беспилотник, чтобы посмотреть, что да как. А сепары его сбили. Упал он неподалеку от наших позиций – в траву. И комбат сформировал группу, которая должна была разведать местность, посмотреть, можно ли этот беспилотник забрать. Это ведь – "глаза" наши… Сейчас все зазеленело, ярочки-лесочки… Можно подобраться очень близко", – рассказали в бригаде.

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Борис пошел первым. За годы войны на Донбассе установлено множество мин и растяжек. Поэтому присутствие в каждой выходящей на задание группе сапера – вопрос выживания. И сапер всегда непременно идет впереди. Это помогает защитить группу от подрыва. Но не защищает от засады ДРГ.

"Они не дошли до места, где предположительно упал беспилотник, метров триста, когда, как рассказывал командир роты, прозвучала автоматная очередь. Борис упал. Завязался бой… Раненого бойца забрать не смогли. Ребята корят себя за это. Хотя все мы понимаем: в тех условиях при попытке забрать его под обстрелом – просто положили бы еще хлопцев… Не было возможности забрать. Не было", – говорят в бригаде.

Уже после окончания боя с наблюдательной вышки украинские бойцы увидели, как на той стороне на свою позицию боевики повели человека с заломленными руками. Разобрать, был ли это Борис Степанченко, с такого расстояния не представлялось возможным. И лишь спустя сутки стало известно: Борис Степанченко погиб.

Предварительные результаты судмедэкспертизы, которую провели сразу после того, как забрали тело, показали: причиной смерти стала пуля, попавшая погибшему герою в печень.

Родные не смогут в последний раз взглянуть на бойца: из-за долгих поисков и еще более длительных переговоров с той стороной, тело погибшего слишком долго находилось под палящем солнцем. Так что похоронят Бориса Степанченко в закрытом гробу.

Как сообщалось, ночью 3 июня на Донбассе во время выполнения задач в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава.