На Донбассе погиб десантник ВСУ из Запорожья

Военный погиб во время выполнения задач в зоне проведения операции Объединенных сил.

Ночью 3 июня на Донбассе во время выполнения задач в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава.

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Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Погибший десантник был родом из Запорожья, у него остались жена, дочь и сын.

«Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином», – говорится в сообщении.