На Донбассе погиб десантник ВСУ из Запорожья
12:42, 03 июня 2019Война
378 0
Военный погиб во время выполнения задач в зоне проведения операции Объединенных сил.
На Донбассе погиб военный из Запорожья \ фото УНИАН
Ночью 3 июня на Донбассе во время выполнения задач в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Вадим Забава.
Читайте такжеВСУ понесли потери на Донбассе
Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). Погибший десантник был родом из Запорожья, у него остались жена, дочь и сын.
«Мы потеряли человека, который боролся за Украину, был патриотом своей Родины, настоящим воином», – говорится в сообщении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter