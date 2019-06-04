Оккупанты на Донбассе с ПТРК и зенитных установок били по украинским военным возле Каменки

Также боевики из минометов и гранатометов продолжают обстреливать позиции украинских военных возле Авдеевки.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра ООС. "Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 11 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

трижды вблизи населенного пункта Новоселовка вторая – из минометов калибров 120 мм и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Верхнеторецкое – из минометов калибров 120 мм и 82 мм;

вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов;

в районе населенного пункта Каменка – из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов;

трижды вблизи населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Новотроицкое – со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи села Водяное – из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны дважды:

вблизи города Попасная – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе населенного пункта Новозвановка – из минометов калибра 82 мм, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 03 июня один оккупант был ранен", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

вблизи города Авдеевка – из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе населенного пункта Опытное – из станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня", - подытожили в пресс-центре.