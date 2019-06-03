Война на Донбассе: вражеские обстрелы не утихают, оккупанты понесли потери

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил за прошедшие сутки нет.

2 июня вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.

Враг также обстреливал позиции украинских бойцов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ.

"По данным разведки, 2 июня один оккупант был уничтожен", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял позиции бойцов ООС вблизи населенного пункта Каменка в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - добавили в штабе ООС.

Ранее в Донецкой области оккупанты в очередной раз обстреляли дома мирных жителей.