Война на Донбассе: вражеские обстрелы не утихают, оккупанты понесли потери
2 июня вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них трижды – с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм.
Враг также обстреливал позиции украинских бойцов из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрелы противник получил адекватный ответ.
"По данным разведки, 2 июня один оккупант был уничтожен", - говорится в сообщении.
С начала текущих суток враг один раз из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2 обстрелял позиции бойцов ООС вблизи населенного пункта Каменка в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются", - добавили в штабе ООС.
Ранее в Донецкой области оккупанты в очередной раз обстреляли дома мирных жителей.