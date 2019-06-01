Полторак пообещал премии военным, которые готовятся к службе в зоне АТО

Министр обороны Степан Полторак пояснил, что решение о премировании бойцов принято с целью повышения их мотивации.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые начинают интенсивную фазу подготовки перед привлечением к операции Объединенных сил, получат по 3 тысячи гривень.

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Об этом министр обороны Украины Степан Полторак написал в Facebook.

"Военнослужащие ВС, которые приступают к интенсивной фазы подготовки перед привлечением к ООС, будут премированы на 3 тысячи гривень. Такое решение принял, находясь в расположении 128 отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье", - говорится в сообщении.

В частности, отметил министр, определяя задачи командованию воинской части, он акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное пребывание в полевых условиях и утомительный учебный процесс во время боевого слаживания.

"С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения операции Объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тысяч гривень", - сообщил Полторак.