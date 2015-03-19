В "гумконвое" было три грузовика с литературой неустановленного содержания - ГПСУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного 21-го так называемого «гуманитарного конвоя», поскольку перемещение «гумконвоя» происходило с грубым нарушением норм международного и национального законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного креста модальностей», - отметил он.

По словам Слободяна, контроль украинской межведомственной группой осуществлялся путем визуального наблюдения без выполнения контрольных функций.

«В период с 6:30 до 7:45 через российские пункты пропуска Донецк и Матвеев-Курган на въезд в Украину проследовало 2 колонны в составе 173 автомобилей. При этом значительная часть автомобилей перевозили груз негуманитарного характера, а именно - 40 автомобилей горюче-смазочные материалы и 3 автомобиля - литературу неустановленного содержания», - отметил помощник главы Государственной пограничной службы Украины.

Читайте такжеУкраинские пограничники не видели содержимого "гумконвоя" из РоссииКак сообщал УНИАН, сегодня, 19 марта, в Украину с России вторглась колонна, состоящая из более 170 грузовых автомобилей, которые везут помощь для боевиков на Донбасс.

Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские «гумконвои» являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.