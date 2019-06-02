В Донецкой области оккупанты вновь обстреляли дома мирных жителей

В селе Веселое 30 мая на собственном дворе гражданский мужчина получил ранения в результате разрыва ракеты.

В Донецкой области оккупанты в очередной раз обстреляли дома мирных жителей.

Об этом украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщает на странице операции Объединенных сил в Facebook.

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«31 мая наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ видели, что были уничтожены северная и восточная стороны асбестовой крыши гаража во дворе одноэтажного дома в переулке Свободном, 49, в населенном пункте Веселое Донецкой области», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что представители СММ видели на фасаде гаража следы горения и воронку диаметром около 15 см в бетонной веранде возле гаража и остатки снаряда.

Раненый хозяин домовладения сообщил наблюдателям, что пострадал вечером 30 мая в результате взрыва, произошедшего во дворе.

По оценке команды миссии, во дворе разорвалась ракета противотанкового ракетного комплекса (9М113 «Конкурс»), выпущенная с западного направления.