"Північ": Боевики продвинулись на территорию сил АТО на Луганщине
22:41, 18 марта 2015Война
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Боевики, нарушая минские договоренности, продвинулись на контролируемые силами АТО территории Луганской области.
REUTERS
Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба войск оперативного командования "Север", пишет Украинская правда.
"18 марта, в населенном пункте Станица Луганская боевики "ЛНР" прорвались через реку Северский Донец по полуразрушенному мосту, который находился под контролем Вооруженных Сил Украины и приступили к оборудованию блокпоста. В сторону оборонительных позиций сил АТО ведется беспорядочный огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
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