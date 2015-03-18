"Північ": Боевики продвинулись на территорию сил АТО на Луганщине

Об этом в среду вечером сообщила пресс-служба войск оперативного командования "Север", пишет Украинская правда.

"18 марта, в населенном пункте Станица Луганская боевики "ЛНР" прорвались через реку Северский Донец по полуразрушенному мосту, который находился под контролем Вооруженных Сил Украины и приступили к оборудованию блокпоста. В сторону оборонительных позиций сил АТО ведется беспорядочный огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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