цей матеріал доступний українською

Военные, которые попали в плен боевиков, не выполняли никаких боевых задач - СМИ

17:55, 22 мая 2019
Война
415 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил. 

Как выяснила ТСН, отношения к боевым действиям это событие не имело. Грузовик, по неустановленным на данный момент причинам, не осуществил поворот за Волновахой, а поехал на КПВВ Новотроицкое, где есть еще один путь, свободный от боевиков. Информации от подразделения, в котором служат военные, и пограничников нет. Прокомментировало только Минобороны, очень сдержанно. 

Читайте также"Ехали в штаб бригады": Полторак рассказал, как восемь бойцов попали в плен боевиков

"Утром восемь военнослужащих ВСУ, двигаясь на грузовом автомобиле, возле населенного пункта Новотроицкое отклонились на пути от маршрута и попали на временно оккупированную территорию. Где были задержаны боевиками вооруженных формирований РФ. Командование ООС принимает все необходимые меры для возвращения военнослужащих", - прокомментировал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк. 

Где держат пленников, пока неизвестно. Военнослужащие выполняли тыловую операцию, которая не имела отношения к боевым действиям, а следовательно боевики дезинформируют о якобы задержании диверсантов. Вероятнее всего, военные ехали с навигатором и ошиблись дорогой, пытаясь сократить путь. 

Маршрут военных / фото ТСН

Есть неподтвержденная информация о том, что якобы украинские пограничники стреляли по этой машине, а также о том, что среди восьми военных есть офицер. Подтверждений и опровержений эта информация не имеет. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #военные#Донбасс#пленныепогода в Донецке