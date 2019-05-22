Военные, которые попали в плен боевиков, не выполняли никаких боевых задач - СМИ

Где сейчас находятся бойцы, не сообщается.

Сегодня, 22 мая, утром восемь украинских военных на грузовике случайно заехали на оккупированную территорию и попали во вражеский плен.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Как выяснила ТСН, отношения к боевым действиям это событие не имело. Грузовик, по неустановленным на данный момент причинам, не осуществил поворот за Волновахой, а поехал на КПВВ Новотроицкое, где есть еще один путь, свободный от боевиков. Информации от подразделения, в котором служат военные, и пограничников нет. Прокомментировало только Минобороны, очень сдержанно.

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"Утром восемь военнослужащих ВСУ, двигаясь на грузовом автомобиле, возле населенного пункта Новотроицкое отклонились на пути от маршрута и попали на временно оккупированную территорию. Где были задержаны боевиками вооруженных формирований РФ. Командование ООС принимает все необходимые меры для возвращения военнослужащих", - прокомментировал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Где держат пленников, пока неизвестно. Военнослужащие выполняли тыловую операцию, которая не имела отношения к боевым действиям, а следовательно боевики дезинформируют о якобы задержании диверсантов. Вероятнее всего, военные ехали с навигатором и ошиблись дорогой, пытаясь сократить путь.

Есть неподтвержденная информация о том, что якобы украинские пограничники стреляли по этой машине, а также о том, что среди восьми военных есть офицер. Подтверждений и опровержений эта информация не имеет.