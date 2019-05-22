Восемь военных на Донбассе попали в плен боевиков

Военные двигались на грузовом автомобиле в районе Новотроицкого и по ошибке попали на оккупированную территорию.

Восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины ошибочно отклонились от определенного маршрута и на оккупированной части Донбасса попали в плен российских боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции Объединенных сил в Facebook.

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"Сообщаем, что, по предварительной информации, сегодня утром восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил, двигаясь на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое, ошибочно отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в ООС.

Командование Объединенных сил принимает все возможные меры для определения местоположения и возвращения военнослужащих.

Военной прокуратурой внесены сведения в Единый государственный реестр досудебных расследований и проводятся следственные действия.