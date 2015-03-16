На Луганщине снова неспокойно: боевики усиливают огневую агрессию

Об этом сообщает пресс-служба главы Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

«Вчера (15.03) вечером и в ночь на понедельник продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия и минометов на автодороге Бахмутка в районе 29-го блокпоста украинских силовиков и с. Желобок, оккупированного российскими войсками. Перестрелки из автоматов и пулеметов периодически вспыхивали также на окраинах Крымского и Сокольников, а в Станице Луганской и Троицком (Попаснянский район вблизи Дебальцево) слышались отголоски канонады и отдаленные взрывы. Жертв или пострадавших среди мирного населения нет», - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, впервые за последние несколько недель не было спокойно и в Попасной. Так, среди ночи на окраинах райцентра раздавались взрывы артиллерийских снарядов (вероятно, стреляли также из танков), а в районе опорных пунктов вспыхивали перестрелки из автоматического оружия.

Как отмечается, по свидетельству местных жителей с оккупированных территорий, из Стаханова в Первомайск (который находится на расстоянии около 5 километров от Попасной) передислоцируется значительная сила боевиков. Именно из Первомайска террористы наиболее интенсивно обстреливали Попасную в конце прошлого и в начале этого года.

В остальных традиционно горячих точек области соблюдал режим боевой тишине, чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. вернуться