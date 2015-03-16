Боевики перебросили на другой участок якобы "отведенную" артиллерийскую группу - Тымчук
09:24, 16 марта 2015Война
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Боевики перебросили технику в район Черноухино под видом отвода сил.
REUTERS
Якобы «отведённая» из района Первомайска артиллерийская группа террористов, порядка 22 орудий самоходной и ствольной артиллерии в составе нескольких огневых подразделений, на самом деле переброшена на другой участок «фронта» и развернута в районе Чернухино.
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Об этом сообщает руководитель «Информационного сопротивления», народный депутат Дмитрий Тымчук в Facebook.
Он отмечает, что подразделение реактивной артиллерии боевиков, ранее размещенное в районе Алчевска, отведено в район западнее Луганска.
Допис by Dmitry Tymchuk.
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